Bill Withers hatte sich vor so langer Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, dass viele Musikfans längst schon dachten, der Sänger sei gestorben. Am vergangenen Montag ist der Künstler, der mit Hits wie „Just the Two of Us“, „Ain‘t No Sunshine“ oder „Lean on Me“ Weltruhm erlangte, nun im Alter von 81 Jahren seinen Herzproblemen erlegen, wie seine Familie mitteilte.