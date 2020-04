Während die Polizei in Silz einen 16-jährigen Verdächtigen ausforschte, der sich Anfang März in Sachen Graffiti austobte, suchen die Beamten in Innsbruck noch nach dem Verantwortlichen einer Sachbeschädigung. In der Reichenau ist nämlich jemand mit einer Steinschleuder bewaffnet auf die Fenster eines Wohnhauses losgegangen.