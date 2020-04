Unklar ist, wie es mit der Bundesliga weitergeht. In Belgien wurde bereits ein Schlussstrich gezogen. Die St. Pöltener bilden derzeit das Schlusslicht. An einen Abstieg am Grünen Tisch glaubt er nicht. „Ich hoffe, dass es mit Geisterspielen weitergeht, alles andere ist unrealistisch.“ Doch auch so glaubt er nicht, dass ein Klub ohne Beendigung der Liga absteigen muss. „In dieser Situation wen in die 2. Liga zu schicken, wäre hart.“