Die Maßnahmen gegen die Coronavirus-Pandemie zeigen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts in Deutschland nun messbar Wirkung. Ein Infizierter stecke seit einigen Tagen im Durchschnitt nur noch einen weiteren Menschen an, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Freitag. In den vergangenen Wochen habe der Wert bei fünf, manchmal sogar bei sieben Menschen gelegen, die ein Infizierter ansteckte.