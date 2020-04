Offensichtlich pfeifen einige Jugendliche auf die derzeitigen Verhaltensregeln hinsichtlich der Virus-Pandemie und arbeiten an ihrer kriminellen Laufbahn: Seit Mittwoch wird nämlich gegen sechs teils amtsbekannte Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren ermittelt. Sie hängten an dem Tag beim Lokalbahnhof Bergheim herum und griffen dabei einen Gleichaltrigen an: Laut „Krone“-Informationen bewarfen sie das Opfer mit Steinen und schlugen mehrmals mit der Faust zu.