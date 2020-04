Aktuell arbeitet Meier, der am heutigen Samstag seinen 27. Geburtstag feiert, bereits intensiv an den Grundlagen für die kommende Saison. „Allerdings ist noch unklar, ob ich wieder einen Platz im ÖSV-Kader bekommen werde. Ich bin sicherlich einer der Diskussionskandidaten“, sagt Meier, der derzeit der fünftbeste Österreicher in der Riesentorlauf-Weltrangliste ist. „Ich weiß aber, dass ich auf jeden Fall immer noch konkurrenzfähig bin und hoffe, dass auch der Skiverband weiterhin an mich glaubt.“ Peter Weihs