Angst vor rasanter Ausbreitung

Zwei Todesfälle und eine weitere Infektion in Dharavi haben die Behörden in Mumbai jedoch alarmiert. In dem Slum, der durch den Film „Slumdog Millionaire“ von 2008 weltbekannt wurde, leben und arbeiten eine Million Menschen in Hütten, Wohnungen und kleinen Fabriken. Experten befürchten, dass sich das Coronavirus in den engen Gassen des Slums rasant ausbreiten könnte.