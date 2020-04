Die Bürgerliste - Die Grünen in der Stadt Salzburg - plädierte allerdings für temporäre Fußgängerstraßen in der Stadt, damit die Bevölkerung in Zeiten von Corona mehr Platz zum Spaziergehen mit mehr Sicherheitsabstand habe. Stadträtin Martina Berthold schlug vor, diesen Freiraum am Salzach-Kai - vor allem am Ignaz Rieder Kai vom Volksgarten bis zur Karolinenbrücke und vom Makartsteg stadtauswärts - sowie rund um den gesperrten Lehener Park und auf der Elisabethstraße ab der Jahnstraße stadteinwärts zu schaffen.