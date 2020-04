Unter Pandemie-Bedingungen

Die Osterfeiern 2020 müssen „unter Pandemie-Bedingungen“ stattfinden. Was dies bedeutet, haben die österreichischen Bischöfe in einer Rahmenordnung für alle Feiern vom Palmsonntag bis zur Osternacht dargelegt. Die gegenwärtige Ausnahmesituation erfordert es, die Osterliturgien in kleinster Besetzung und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu feiern. Das Gros der Katholikinnen und Katholiken soll die Kar- und Ostertage zuhause unter Nutzung von Medien und Internet oder aber als „Hauskirche“ feiernd mitvollziehen.