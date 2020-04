Das Verhalten von Mutter und Tochter beim Einkaufen in einem Baumarkt in Ried/I. am 14. März kam einem Polizisten, der gar nicht Dienst hatte, komisch vor. Er meldete seine Beobachtungen seinen Kollegen, diese hielten die beiden an, kontrollierten das Auto. Dieses war voll mit Lebensmitteln, neuen Schuhen und Akku-Bohrmaschinen – das Duo konnte keine Rechnungen vorlegen, deshalb verhärtete sich der Verdacht des Diebstahls. Anfang stritten die beiden Frauen noch alles ab, schließlich gestanden sie aber doch, die Waren zuvor aus einem Geschäft und einem Baumarkt in Ried gestohlen zu haben.