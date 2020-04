Die Quarantäne für die Vorarlberger Arlbergregion und Ortsteile von Nenzing ist am Freitag aufgehoben worden. „Ab Samstag, 0 Uhr, dürfen alle Einheimischen ihre Orte wieder verlassen“, informierte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Freitag in einer Video-Pressekonferenz. Für die rund 1000 Saisonarbeiter, die noch in Lech sind, gilt ein strenges Abreisemanagement.