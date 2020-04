90.000 Lufthansa-Mitarbeiter derzeit in Kurzarbeit

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hatte Mitte März erklärt, möglichst alle Mitarbeiter trotz des Geschäftseinbruchs in der Corona-Krise an Bord halten zu wollen. Zugleich geht er davon aus, dass die Lufthansa nach der Krise nicht mehr in alter Stärke abheben können wird. Das Personal zu halten, werde nur gelingen mit „innovativen Ideen“ wie Teilzeitarbeit für ganze Beschäftigtengruppen, sagte er kürzlich dem „Spiegel“. Mehr als 90.000 der rund 138.000 Beschäftigten gehen mittlerweile in Kurzarbeit, erstmals auch die Piloten der Kernmarke Lufthansa. Etwa 95 Prozent der Passagierflüge der Gruppe sind gestrichen.