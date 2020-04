Zudem kommt die Problematik, dass Gassigeher und Besucher wegfallen. „Die Tiere sind irritiert, denn an starken Tagen kamen bis zu 40 Leute zu uns. Momentan sind wir zu sechst und kümmern uns um insgesamt 120 Katzen, 30 Hunde und einige Nager“, so Sabitzer. Futterspenden werden also dringend benötigt.