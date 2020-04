Der hochdotierte Vertrag des 27-jährigen Götze (ganz unten im Bild), der 2014 in Brasilien das Siegestor für Deutschland im WM-Finale gegen Argentinien geschossen hatte, bei Borussia Dortmund läuft am Saisonende an. Der Offensivspieler könnte damit ablösefrei den Verein wechseln.