Keine Frage, wer jetzt ohne Möglich auf Home Office zuhause sitzt, hat viel Zeit, um einmal Kasten, Keller oder Garage auszumisten. Die Abfallentsorger arbeiten daher im ganzen Land weiter auf Hochtouren. Gerade in Städten sind die Müllinseln bei Wohnhausanlagen überfüllt. Besonders in St. Pölten ist die Lage sehr auffällig. „Leider wird auch immer mehr Hausrat und Sperrmüll einfach in der Natur entsorgt“, heißt es dazu vom Magistrat. In Gablitz im Wienerwald dürfte ein Hausbesitzer nun sein Abwasser einfach in den örtlichen Bach geleitet haben - eine Spaziergängerin hatte das milchige Wasser entdeckt und sofort den Bürgermeister alarmiert.