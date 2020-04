Die Diplomarbeit war 2018 an der Fachhochschule Joanneum am Studiengang für Logopädie entstanden und hatte wegen mutmaßlich rassistischer Inhalte im Vorjahr für Wirbel gesorgt: „Die Inhalte entsprechen dezidiert nicht den Werten der FH Joanneum und ihrer Repräsentantinnen und Repräsentanten“, hieß es seitens der Hochschule. Gutachten waren in der Folge zu unterschiedlichen Ergebnissen und Empfehlungen gekommen. Daher wurde im Oktober 2019 eine Kommission unter der Leitung des ehemaligen Professors für öffentliches Recht an der Uni Graz, Christian Brünner, eingesetzt, die die mögliche Aberkennung der Arbeit überprüft hat.