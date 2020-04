Während anderswo die Zahl an Erkrankten nahezu täglich steigt, gibt es in Rust im Burgenland bisher (Stand Freitag) noch keinen einzigen bestätigten Corona-Fall. Das grenzt schon fast an ein kleines Wunder. „Wir haben keine besonderen Maßnahmen ergriffen, sondern lediglich die Vorgaben der Regierung umgesetzt“, sagt Bürgermeister Gerold Stagl. Der gute Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde habe sein Übriges geleistet. Die Bewohner halten sich vorbildlich an die Ausgangsbeschränkungen und unterstützen sich gegenseitig.