In der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck werden temporäre Straßensperren, die nun aufgrund der Novelle der Straßenverkehrsordnung ermöglicht werden, geprüft. Die Fußgänger- und Radkoordination schaue sich derzeit an, wo das sinnvoll sein könnte, sagte Vizebürgermeisterin Uschi Schwarzl (Grüne). In Kufstein sind Straßensperren indes kein Thema.