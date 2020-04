Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat in seiner Regierungserklärung im Nationalrat am Freitag ein „Comeback“ für den Wirtschaftsstandort Österreich versprochen. Er werde die Zahlen am Wochenende gut beobachten - möglicherweise könne man bereits am Montag bekannt geben, wo man den Betrieb wiederaufnehmen kann.