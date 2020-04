50.000 Euro von Agrana

„Gerade in der Krise ist uns soziales Handeln und gesellschaftliches Engagement besonders wichtig“, betont Johann Marihart, Generaldirektor von Agrana. Der Nahrungsmittel-Produzent unterstützt deshalb den „Corona-Nothilfe-Fonds“ mit 50.000 Euro: „Mit dieser Spende wollen wir Menschen helfen, die durch die Corona-Krise in Not geraten sind.“