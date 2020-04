„Verwandeln wir Mist in Dünger!“

„Das Gute an Kompost ist, dass daraus etwas Schönes wachsen kann!“, betont Mag. Schirl. Etwas, das auch andere nährt. "Sie leben in einer Fernbeziehung? Verabreden Sie sich via Skype. Bestellen Sie Ihrem Liebsten via Lieferservice seine Lieblingspizza und werfen Sie sich in Schale. Sie haben Baumwollstoffreste übrig? Fertigen Sie Mundschutz aus Baumwolle an, denn das wird jetzt gebraucht. Sie wollten immer schon einen Tanzkurs machen? Die virtuelle Tanzschule hat jetzt geöffnet. So haben Sie Müll in Dünger verwandelt.