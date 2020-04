„Aufgrund des Umstandes, dass sich immer wieder etliche uneinsichtige Personen - sei es in Form von Bergwanderungen oder Skitouren - in das alpine Gelände begeben und dadurch nicht nur die verordneten Maßnahmen missachten, sondern sich auch den Unmut der verantwortungsbewussten Bevölkerung zuziehen, werden in den nächsten Tagen durch die Alpinpolizei mit Unterstützung der Flugpolizei verstärkt Kontrollen im alpinen Bereich durchgeführt“, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Polizei.