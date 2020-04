„Die Wiener Märkte spielen gerade in der Corona-Krise eine wichtige Rolle als Nahversorger und entlasten auch die Supermärkte“, unterstrich die zuständige Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Freitag in einer Online-Pressekonferenz. Wer dort einkaufe, unterstütze in diesen schwierigen Zeiten auch die lokalen Produzenten, warb sie für einen Besuch auf einem der 22 Lebensmittelmärkte in der Bundeshauptstadt.