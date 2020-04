Die Landesinnung appelliert an die Verantwortungsträger in den Kommunen, die notwendigen Schritte voranzutreiben. Die Bauwirtschaft ist und bleibt ein starker Wirtschaftsmotor, der für hohe Beschäftigung im Land sorgt. „Deshalb muss es auch im Sinne der Politik sein, dass wir unsere Mitarbeiter weiterhin beschäftigen können. Nutzen wir diese Krise als Chance, um das Bewusstsein für regionale Anbieter zu stärken und in der kommenden Zeit lokale Kräfte bestmöglich auszulasten“, so Rieder.