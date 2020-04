Die UEFA hat ihren Mitgliedsverbänden in der Corona-Krise von einem Abbruch der nationalen Fußballligen abgeraten. Das geht aus einem Brief der Europäischen Fußball-Union hervor, aus dem die Nachrichtenagentur AP zitierte. Das ist eine indirekte Kritik an Belgiens Entscheidung, die Saison 2019/20 zu beenden.