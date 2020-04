Etwa 30 Millionen Hunde werden in Asien jährlich für den Verzehr geschlachtet, berichtet Humane Society International. Sehr verbreitet ist der „Genuss“ von Haustieren entgegen dem vorherrschenden Vorurteil in China allerdings nicht: Die meisten Chinesen geben in Umfragen an, noch nie Hundefleisch verzehrt zu haben. In der Hauptstadt Peking findet man kaum ein Restaurant, das ein solches Gericht auf der Speisekarte habe.