In Ungarn sind Zahlen über amtlich angeordnete Quarantäne-Fälle wegen des neuartigen Coronavirus veröffentlicht worden. Demnach befinden sich 10.668 Menschen in von den Behörden erlassener Isolation. Betroffene müssen verbindlich einen amtlichen Aufkleber an der Eingangstür anbringen, auf dem „Betreten verboten!“ steht.