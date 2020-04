Die „Game of Thrones“-Darstellerin hat zugegeben, dass sie es „richtig toll“ finde, so viel Zeit in ihren eigenen vier Wänden zu verbringen. In einem Gespräch mit Conan O‘Brien in „Conan at Home“ sagte sie, dass sie sich „großartig“ fühle: „Mir gefällt es irgendwie. Ich bin ein introvertierter Mensch, ich bin ein Stubenhocker. Wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleiben könnte, würde ich es tun, also ist das großartig für mich. Ich sehe, wie schwierig es den Menschen fällt, aber ich verstehe nicht, wie die Menschen wirklich damit kämpfen, soziale Distanzierung zu praktizieren. Ich sage: ,Du musst nur zu Hause bleiben und dich zu Hause betrinken. Das ist toll.‘“