1800 Bescheide in nur zwei Wochen

Rechnungshofdirektor Hans-Georg Windhaber, der vom behördlichen Krisenstab mit der Einsatzführung im Gesundheitsamt betraut ist und sich um Organisatorisches kümmert, erläutert: „Das Gesundheitsamt fertigt jene Bescheide an, die sowohl an positiv als auch negativ Getestete sowie deren Kontaktpersonen verschickt werden. Darin wird erklärt, welche Maßnahmen sie setzen müssen. Das, was den Personen vorgegeben wird, ist amtlich, daran müssen sie sich halten. Allein in den letzten zwei Wochen gingen 1800 Bescheide hinaus. Jede Person in Graz, die getestet wurde, muss nämlich einen Bescheid erhalten. Egal, ob sich diese infiziert hat, oder nicht.“