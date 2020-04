Corona-Krise: Kultur von zu Hause genießen

# not cancelled: online-only art week

Österreichs erste online-only Art Week „not cancelled“ macht zeitgenössische Kunst bis 9. April auch in Zeiten von Corona erlebbar. Täglich finden neue Happenings analog zu einer realen Veranstaltung statt - nur eben im Netz: Virtuelle Touren und Rundgänge als Live-Stream, Interviews und Making-Of-Videos mit Blick hinter die Kulissen und in die Ateliers renommierter Künstler.