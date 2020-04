Dass dieser Aprilscherz alles andere als eine gute Idee war, ist einer Salzburgerin wohl erst im Nachhinein bewusst geworden: Die 53-Jährige verbreitete in Leogang im Salzburger Pinzgau einen gefälschten Bürgermeisterbrief, in dem zur „kollektiven Testung des Coronavirus mittels Nasenabstrich“ am kommenden Wochenende in einer Schule aufgerufen wurde. Die Verfasserin wurde ausgeforscht und angezeigt.