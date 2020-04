Boris Beckers Popularität war einmal so groß, dass selbst Walt Disney in den Achtziger Jahren nicht drum herum kam, einen Tennis spielenden Darsteller in Donald Ducks Welt vorzustellen: „Noris Necker“. Seine Popularität von damals spiegelt sich heute in den sozialen Medien wieder, wo Becker sehr aktiv ist. Auch seine Meinung hält der Deutsche nicht zurück, was ihm viel Kritik seitens der User einbringt.