In vielen asiatischen Ländern oder in Israel sind bereits Apps im Einsatz, die Benutzer durch automatisierte Hinweise auf dem Smartphone davor warnen, dass sie in Kontakt mit Infizierten gekommen sind. Allerdings werden dabei zahlreiche persönliche Daten erfasst, etwa Bewegungsprofile per GPS-Daten. Bei PEPP-PT gehe es dagegen darum, „ein Protokoll zu finden, das zweckmäßig der Eindämmung der Infektionen dient und den allergeringsten Eingriff in die Privatsphäre bedeutet“, so Nessler.