Andere Länder, andere Hamsterkäufe. Inmitten der Coronavirus-Pandemie offenbart sich, worauf die Bürger verschiedener Länder auch in einer Krise auf keinen Fall verzichten wollen. Während in heimischen Supermärkten die Klopapier- und Nudel-Regale leer geräumt wurden, liegen die Prioritäten in anderen Staaten ganz woanders. Spanier decken sich beispielsweise in der momentanen Ausnahmesituation mit Bier, Wein und Kartoffelchips ein. In der Türkei wurde ein Duftwasser zum Kassenschlager.