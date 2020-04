Der Einkauf im Supermarkt stellt besonders für Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen ein großes Risiko dar. Damit sich diese nicht in Gefahr bringen müssen, bieten so gut wie alle Gemeinden des Landes inzwischen ein kostenloses Einkaufsservice an. Ein Angebot, das auch gerne angenommen wird, wie das Beispiel von Eisenstadt zeigt. In den ersten beiden Wochen wurden allein 26 Einkäufe und 42 Apothekenbesuche erledigt, bilanziert die Landeshauptstadt.