Corona-Krise: Auch Sex und Intimität steigen

Während der Corona-Krise soll man so viel Zeit wie möglich zu Hause verbringen. Für die meisten Paare eine ungewohnte Situation, ist man es doch normalerweise nicht gewohnt, dass der Partner rund um die Uhr bei einem ist. Dennoch scheint die veränderte Situation der Stimmung keinen Abbruch zu tun. Eine aktuelle Studie der Online-Partneragentur Parship zeigt, dass die meisten die gemeinsame Zeit zu Hause genießen, sich die Aufgaben im Haushalt gerecht aufteilen und vor allem froh sind, die Krise nicht alleine meistern zu müssen. Nur etwa ein Viertel gibt an, dass die Gelegenheit fehle, einfach einmal für sich allein zu sein. Lediglich neun Prozent geben an, seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen mehr zu streiten als früher.