Nach Corona: Veranstalter plant Dankes-Party

„Den ersten angesetzten Termin haben wir am Anfang der Pandemie gewählt, als es noch Hoffnung hab, dass es bis zum Sommer wieder die Möglichkeit auf Events gibt. Nun werden wir aber auf Juni 2021 verschieben. Den Reinerlös dieses Abend werden wir an eine österreichische Hilfsorganisation spenden - hier loten wir noch die Möglichkeiten aus und werden es zeitnah bekannt geben. Wir bemühen uns um eine vielzahl an DJs und auch Live-Acts. Ganz sicher wird es ein besonderes Goodie für die Heroes geben“, so Gräftner