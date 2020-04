Das Angebot richtet sich an Schulen in ganz Österreich. Sie können sich über eine eigens eingerichtete Website anmelden. Derzeit werde das Programm in ganz Europa angenommen, wobei über 2500 IBM-Mitarbeiter freiwillig 80.000 Schüler in 1200 Schulen unterstützten, so beide Unternehmen in einer Mitteilung.