Mit 2591 Infizierten vermeldet Tirol erneut die meisten bestätigten Corona-Fälle, Oberösterreich (1831) und Niederösterreich (1828) folgen in der Liste. In Wien sind derzeit 1645, in der Steiermark 1204, in Salzburg 1033, in Vorarlberg 708, in Kärnten 304 und im Burgenland 206 Infizierte registriert.