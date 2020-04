Gute Nachrichten gibt esus dem Bezirk Hermagor, der seit Freitag als „Corona-frei“ gilt. Von den ursprünglich vier Erkrankten sind alle wieder genesen. So sind Hermagor und Rust derzeit die einzigen Bezirke Österreichs, die keine registrierten Coronafälle aufweisen. Die Zahl der Genesenen steige laut Gesundheitsministerium in Kärnten übrigens zunehmend an. So sind mittlerweile knapp 70 Kärntner wieder gesund.