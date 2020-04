Zu viele Dosen davon können jedoch gefährliche gesundheitliche Folgen haben. In den USA stehen pro Jahr über 20.000 Fälle in Notaufnahmen mit dem Konsum von Energy-Drinks in Verbindung. Vielfach wurden die Getränke mit Alkohol gemischt. Kinderärzte sprechen sich für ein Verbot der süßen Drinks für Jugendliche unter 16 Jahren aus. Exzessiver Konsum wirkt sich mitunter negativ auf das Herz-Kreislauf-System aus. Auch das Schlaganfallrisiko vermag sich zu erhöhen. Nierenschäden können ebenfalls vermehrt auftreten.