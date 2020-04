„Grüner Pass“ für Öffi-Nutzung nötig

Die Sorge, dass das Virus in einer zweiten Welle wiederkommt, ist in der Volksrepublik allgegenwärtig: Jeden Tag werden Dutzende neue Covid-19-Fälle mit Reisenden aus Übersee gemeldet. Wer nach Wuhan einreisen, dort die öffentliche Verkehrsmittel nutzen oder in ein Hotel einchecken möchte, muss einen „grünen Pass“ vorweisen können. Die Farbe auf der Handy-App bescheinigt dem Besitzer, symptomfrei zu sein.