Amazon spricht von „irreführenden“ Anschuldigungen

Amazon bezeichnete die Anschuldigungen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als „irreführend“ und beteuerte, die Unternehmensführung habe „extreme“ Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter vor der Pandemie getroffen. Die Entlassung von Smalls begründete Amazon mit dessen Teilnahme an dem Protest in New York, obwohl sein Arbeitgeber ihn zu häuslicher Quarantäne aufgefordert hatte. Smalls hatte demnach Kontakt mit einem Infizierten und mit seiner Teilnahme andere Demonstranten gefährdet.