Seit letzten Sommer ist es um Tamira Paszek wieder einmal leise geworden. Eine Sprungbeinverletzung verhinderte die Teilnahme an Turnieren und auch an der Tennis-Bundesliga, wo sie für den TC Dornbirn spielen wollte. Derzeit arbeitet die 29-Jährige an ihrem x-ten Comeback - im Homeoffice. Auftritte in der Öffentlichkeit gab es schon vor der Corona-Pause kaum. Die Dornbirnerin, die seit 2005 im Profizirkus spielt und im Februar 2013 mit Rang 26 ihre beste Weltranglistenplatzierung erreichte, musste in den letzten Jahren viele Verletzungen wegstecken, hofft jetzt auf eine verletzungsfreie Restsaison, wenn überhaupt gespielt werden kann.