Der Konzern begründete diese „außergewöhnliche Maßnahme“ in einer Aussendung mit dem Gesundheitsnotstand, der in Mexiko aufgrund des SARS-CoV-2-Virus ausgerufen wurde. Das am 31. März von der Bundesregierung erlassene Sanitärnotstandsdekret sieht die Aussetzung aller nicht wesentlichen Aktivitäten bis Ende April vor.