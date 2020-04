Mittlerweile sickerte aber durch, dass die Rechteinhaber Liberty Media und der Weltverband FIA nicht am momentanen Kalender festhalten können. Montreal und Silverstone wackeln extrem, ein Rennen in Le Castellet scheint derzeit ja reines Wunschdenken. Würde bedeuten, dass die Startflagge womöglich erst am 2. August in Budapest fallen könnte, der Grand Prix am Red Bull Ring eine Woche darauf ausgetragen wird.