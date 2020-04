In die von Airbus entwickelten Halterungen wird anschließend durch Dritte eine herkömmliche Kunststofffolie eingefügt - so bedeckt ein transparenter Schutz das gesamte Gesicht. Die Halterungen sollen nächste Woche nach Spanien geflogen werden, wo sie dringend benötigt werden, wie VW am Donnerstag mitteilte. Insgesamt nutzt der Konzern mehr als 50 3D-Drucker bei seinen Töchtern VW, Audi, Bentley, Bugatti, dem Lkw-Bauer MAN, der VW-Transportersparte und in seinen Komponentenwerken.