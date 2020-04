Ich denke, dass frühestens im September wieder Turniere stattfinden könnten. Und dann ist die Frage: Geht sich das mit der Vorlaufzeit aus? Ist das Risiko noch zu hoch? Zahlt sich das für die letzten paar Wochen des Jahres noch aus? Vielleicht geht es also überhaupt erst mit Anfang 2021 weiter. Meiner Meinung nach ist erst wieder an Normalität zu denken, wenn es eine wirkungsvolle Impfung oder ein Medikament gibt. Es ist übrigens genau 31 Jahre her, dass mein langjähriger Schützling Thomas Muster in Miami von einem Auto erfasst und schwer am Knie verletzt wurde. Wir haben die Zeit genutzt, um intensiv an Toms Defiziten im Oberkörperbereich zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass diese Arbeit die Basis war, dass er später zur Nummer eins der Welt wurde.