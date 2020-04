Schreckliche Nachrichten: Heute sind neun Steirer an den Folgen einer Infektion mit Covid-19 verstorben.Derzeit sind 1.219 Menschen in der Steiermark infiziert (Stand: 19 Uhr). ++ Trotz idealer Wetterprognosen und dem baldigen Feiern des höchsten Kirchenfestes sind Besuche bei der Familie weiterhin untersagt. ++ In der Steiermark reagieren immer mehr Kommunen individuell auf die Krise, zuletzt in Leoben, wo Bürgermeister Kurt Wallner keine Miete einheben will. ++ Die beste Nachricht kommt aber von den Spitälern: Für den heutigen Freitag ist zu erwarten, dass der 100. Patient offiziell als genesen gilt. Die Grazer Karl-Franzens-Uni bleibt bis zumindest 30. April zu.