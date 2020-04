In Wien wird überlegt, Straßen zu sperren, damit die Bürger mit dem nötigen Sicherheitsabstand voneinander spazieren gehen können, der Bund lässt aber gleichzeitig die Bundesgärten geschlossen. Diese auf den ersten Blick unlogische Maßnahme versuchte am Donnerstagabend Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) zu erklären: Das Problem seien nicht die Parkflächen, sondern die kleinen, wenigen Eingänge. Es sei „hochproblematisch“, dass man den nötigen Abstand nicht gewährleisten könne, wenn Tausende Wiener bei schönem Wetter in die Anlagen strömen.